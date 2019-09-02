​Жителя Нижневартовска посадили на 9 лет за убийство женщины

Городской суд Нижневартовска вынес обвинительный приговор местному жителю 43 лет. Его признали виновным в умышленном причинении тяжелого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

По данным прокуратуры Югры, в сентябре 2018 года пьяный мужчина, находясь в гостях у знакомой, в ходе ссоры нанес ей удары по голове. Она получила черепно-мозговую травму и скончалась в больнице через два дня.

«Суд, с учетом мнения государственного обвинителя и данных о личности подсудимого, назначил виновному наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – отметили представители прокуратуры Югры.

Кроме того, виновного обязали выплатить дочери погибшей компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.