​В Нижневартовске будут судить мужчину, напавшего на журналистов

Следственный комитет РФ по Югре возбудил уголовное завел уголовное дело на 22-летнего мужчину. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности тяжелый вред здоровью человека и воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Следствию удалось установить, что обвиняемый, управляя автомобилем, сбил пожилую женщину. После ДТП мужчина угрожал и нападал на съемочную группу местного телеканала, которая приехала на место происшествия.

«Спустя несколько часов мужчина продолжил противоправные действия - он пришел в телецентр, где вновь стал агрессивно себя вести и нападать на сотрудников», – отмечают в пресс-службе следственного комитета по Югре.

Дожидаться решения суда он будет под стражей.