Жителя Нижневартовска будут судить за воспрепятствование работе журналистов

Следственный комитет по Югре возбудил уголовное дело в отношении жителя Нижневартовска за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда и воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

22-летний молодой человек днем 28 августа в районе дома 25 «а» по улице Ленина наехал на пожилую женщину-пешехода. В результате ДТП она получила тяжкие телесные повреждения.

На место происшествия прибыла съемочная группа местного телеканала. Обвиняемый стал угрожать и нападать на журналистов. Также спустя несколько часов мужчина пришел в телецентр, где вновь стал агрессивно себя вести и нападать на сотрудников.

Его заключили под стражу.