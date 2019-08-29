​Рыбака из Нижневартовска оштрафуют на 700 тысяч рублей за ловлю ценной рыбы

Житель Нижневартовска стал фигурантом уголовного дела. Ему выписали штраф в 700 тысяч рублей за четырех сибирских осетров и восемь стерлядок. Эта рыба занесена в Красную книгу Югры.

Как сообщает ugra.mk.ru, мужчина в начале лета 2019 года рыбачил на реке Вах в Нижневартовском районе. Он выловил сибирского осетра, самую ценную и редкую породу рыбы в Югре. Также он поймал стерлядок, запрещенных для ловли в период нереста.

Мужчина уже выплатил 200 тысяч рублей добровольно, остальную часть суммы ему предстоит выплатить в скором времени, иначе у него конфискуют имущество. Также суд назначил нарушителю обязательные работы.

Напомним, сейчас на территории округа проходит операция «Осенний нерест». Рыбоохрана совместно с силовиками ищет браконьеров. В сети появилась информация, что ОМОН избивает рыбаков в Югре.

Также прочитайте нашу памятку: как рыбачить, чтобы не стать браконьером.