​В Нижневартовске 15 лет тюрьмы грозит мужчине, который убил и сжег старушку

Следственный комитет Югры передал дело об убийстве пенсионерки в Нижневартовске в суд. По версии следствия, в преступлении обвиняется 47-летний сосед погибшей. Правоохранители установили, что вечером 9 июня в дачном кооперативе «Черемушки» в сгоревшем доме была обнаружена 71-летняя женщина. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть пенсионерки носит криминальный характер.

«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дачный дом, где находилась пенсионерка, и стал просить у нее деньги на приобретение алкоголя. Когда женщина сделала в его адрес замечание относительно поведения и нахождения в ее доме, обвиняемый схватил подручный предмет и нанес потерпевшей не менее 9 ударов по голове. С целью скрыть совершенное преступление, обвиняемый совершил поджог и покинул дом», — поясняют сотрудники СК.

Сейчас мужчина находится под стражей. За совершение убийства ему грозит 15 лет лишения свободы.