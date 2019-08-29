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​В Нижневартовске на 9 и 8 лет посадят двух мужчин за попытку сбыта наркотиков

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В Нижневартовске двум мужчинам 28 и 29 лет вынесен приговор за попытку незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере.

Городской суд Нижневартовска установил, что молодые люди в 2018 году приехали в город с целью сбыта наркотиков. Они получали сведения от неизвестного лица, который предоставлял им информацию о расположении «тайников-закладок» c наркотиками.

«В декабре 2018 года осужденные были задержаны сотрудниками полиции. В ходе проведения личного досмотра у них обнаружены многочисленные пакетики с наркотическим веществом, предназначенным для дальнейшего сбыта», – сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

У мужчин в общей сложности изъяли 700 грамм синтетических наркотических средств. 28-летнему правонарушителю назначили 9 лет лишения свободны и штраф в размере 70 тысяч рублей, а другому - 8 лет 6 месяцев лишения свободы и штраф 50 тысяч рублей.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.


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Сегодня в 10:20, просмотров: 180, комментариев: 0


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