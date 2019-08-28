В Нижневартовске затопило улицы на выезде из города. Коммунальщики справились с потоками воды за сутки

В понедельник, 26 августа, в Нижневартовске подтопило улицы Индустриальную и Ленина, находящиеся на выезде из города. Вода стояла сутки, и к вечеру городские коммунальные службы смогли ликвидировать лужи.
О подтоплении стало известно из социальных сетей. Жители города выкладывали фотографии с жалобами, что вода стояла на уровне бамперов автомобилей.
Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в администрации Нижневартовска, центральные
улицы не подтопило, а ситуация с резким подъемом воды на выезде из города связана
с дождями. За месяц выпала половина месячной нормы осадков: «За сутки выпало