​В Югру приехали именитые экстрасенсы-участники ТВ-шоу, чтобы расследовать несуществующее преступление

В Нижневартовске побывали участники «Битвы экстрасенсов» на телеканале ТНТ Мехди Эбрагими Вафа и Татьяна Ларина. Дуэт посетил югорский город во время съемок нового проекта НТВ «Последние 24 часа», где экстрасенсы якобы оказывают помощь в расследовании «загадочных преступлений». О своем визите в Нижневартовск Вафа и Ларина сообщили на личных страницах в Instagram.

Однако какое дело будут разбирать экстрасенсы на данный момент неизвестно. В пресс-службе югорской полиции корреспонденту СИА-ПРЕСС пояснили, что нераскрытых тяжких преступлений в Нижневартовске попросту нет.

Стоит отметить, что сами колдуны зовут новый проект НТВ сериалом. Поэтому содержание ТВ-шоу вряд ли будет соответствовать описанию на сайте телеканала. «Когда расследование зашло в тупик и преступление осталось безнаказанным, у отчаявшихся людей есть только один шанс узнать правду. Лучшие экстрасенсы восстановят последние 24 часа жизни жертвы и узнают все о самых загадочных преступлениях современной России», — заявляют в анонсе к проекту журналисты НТВ. Премьера шоу планируется осенью этого года.