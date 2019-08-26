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​В Югру приехали именитые экстрасенсы-участники ТВ-шоу, чтобы расследовать несуществующее преступление

Фото: instagram.com/tatianalarina_official
Фото: instagram.com/tatianalarina_official

В Нижневартовске побывали участники «Битвы экстрасенсов» на телеканале ТНТ Мехди Эбрагими Вафа и Татьяна Ларина. Дуэт посетил югорский город во время съемок нового проекта НТВ «Последние 24 часа», где экстрасенсы якобы оказывают помощь в расследовании «загадочных преступлений». О своем визите в Нижневартовск Вафа и Ларина сообщили на личных страницах в Instagram.

Однако какое дело будут разбирать экстрасенсы на данный момент неизвестно. В пресс-службе югорской полиции корреспонденту СИА-ПРЕСС пояснили, что нераскрытых тяжких преступлений в Нижневартовске попросту нет.

Стоит отметить, что сами колдуны зовут новый проект НТВ сериалом. Поэтому содержание ТВ-шоу вряд ли будет соответствовать описанию на сайте телеканала. «Когда расследование зашло в тупик и преступление осталось безнаказанным, у отчаявшихся людей есть только один шанс узнать правду. Лучшие экстрасенсы восстановят последние 24 часа жизни жертвы и узнают все о самых загадочных преступлениях современной России», — заявляют в анонсе к проекту журналисты НТВ. Премьера шоу планируется осенью этого года.


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Сегодня в 13:58, просмотров: 577, комментариев: 3


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Комментарии:
Флудер
не нравится
Сегодня в 14:42
Мехди вроде зарекался экстрасенствовать. Второй сезон был лучше первого, а дальше я уже не смотрел.
kok Флудер
не нравится
Сегодня в 16:34
Отрывок из текстового описания относительно недавно вышедшего документального фильма "Идущие к чёрту":

Фильм изобилует такими моментами – журналисты сумели поймать множество участников «Битв» на лжи. И ни один из них так и не смог подтвердить наличие у себя особых способностей. А победитель третьего сезона программы, иранский чародей Мехди и вовсе откровенно назвал сумму, которую необходимо заплатить за победу в передаче – 350 тысяч долларов. По его словам, за год работы после этого он не только отбил эти деньги, но и обзавёлся неплохим капиталом и элитной недвижимостью.
Флудер kok
не нравится
Сегодня в 17:13
Он из 3-го разве? Я был уверен, что из второго. Перепутал.
Но, конечно, мы ж понимаем, что это шоу.
Хотя и хочется порой сходить к гадалке.
Что удивительно, 6 лет назад вложил записку в Стену плача, два желания уже исполнились, одно вряд ли исполнится, одно в процессе.
Есть многое такое в мире, друг, Гораций...

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