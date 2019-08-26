​Сотрудника банка в Нижневартовске посадят на три года за кражу 23 миллионов рублей

В Нижневартовске на три года посадят в тюрьму 29-летнего мужчину, который являлся главным персональным менеджером местного отделения одного из общероссийских банков, за кражу 23 миллионов рублей.

«В период с июля 2015 года по август 2016 года злоумышленник, используя специализированные банковские системы, похитил со счетов 8 клиентов денежные средства на общую сумму более 23 млн. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», – сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Помимо наказания в виде лишения свободы ему выписан штраф в размере 50 тысяч рублей.

Несмотря на то, что суд назначил наказание, приговор еще не вступил в законную силу.