Вартовчанка решила играть на бирже после звонка незнакомца. Она отдала мошенникам 130 тысяч рублей, но к торгам так и не приступила

Жительнице Нижневартовска позвонил незнакомец, который предложил ей поиграть на бирже и стать брокером. Она согласилась, потеряла 93 тысячи рублей по инструкции мошенников и отдала им свою банковскую карту с 40 тысячами рублей.

Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе УВД Нижневартовска, мошенники представились как представители реально существующей брокерской компании «Europe-Markets». Вартовчанка действовала по инструкциям незнакомца, который «учил» ее играть на бирже. Она зарегистрировалась на брокерском сайте, внесла депозит в 100 долларов (шесть с половиной тысяч рублей) и отправила мошеннику фотографию своей банковской карты, якобы для завершения регистрации, хотя на сайте нет такого требования при регистрации. Затем вартовчанка создала онлайн-кошелек «Киви» и переслала на него 93 тысячи рублей.

Все деньги списались, однако торги так и не начались, а «инструктор» перестал отвечать на звонки. Вскоре пропали деньги и с банковской карты.

Гражданка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».