Самолет Аэрофлота не смог приземлиться в Нижневартовске из-за тумана и был вынужден сесть в Сургуте

В аэропорту Нижневартовска не смог приземлиться самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Московского Шереметьево: помешал густой туман. Борт около часа наматывал круги над Нижневартовском и Сургутом.

Как сообщили СИА-ПРЕСС в справочной службе нижневартовского аэропорта, в данный момент самолет приземлился в аэропорту Сургута и все еще находится там. Судя по информации онлайн-табло, задержка вылета из Нижневартовска обратно в Шереметьево откладывается более чем на час.

Также из-за метеоусловий задержаны рейсы из Мирного и Новосибирска.

Напоминаем, что вечером 21 августа самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Москвы в Надым также совершил экстренную посадку в Сургуте из-за того, что в Надыме был туман.