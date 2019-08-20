Вартовчанин убил знакомого ударом ножа в шею во время пьяной ссоры

Житель Нижневартовска убил своего знакомого во время пьяной ссоры, ударив его ножом в шею. Трагедия произошла в садово-огородническом товариществе «Нефтяник» поздним вечером. О случае стало известно из городских социальных сетей.

Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе УВД Нижневартовска, убийцей оказался мужчина 1976 года рождения, а жертвой – мужчина 1972 года рождения. Возбуждено уголовное дело, Следственный комитет ведет расследование.

Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения.