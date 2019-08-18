В Нижневартовске произошло крупное ДТП на улице Ленина. Пострадали два человека

В Нижневартовске на улице Ленина произошло крупное ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом пишет городской паблик «ЧП [В] Нижневартовске». По сообщениям очевидцев, водитель автомобиля BMW выезжал от «Макдональдса» и пытался провернуть налево. В этот момент в него на большой скорости влетел автомобиль Subaru. В результате столкновения обе машины были сильно повреждены. Скорая госпитализировала двух человек – пассажирка BMW смогла сама покинуть автомобиль, а водителя вытаскивали спасатели. Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства аварии. На звонки редакции СИА-ПРЕСС в пресс-службе ГИБДД Нижневартовска не ответили.

Напомним, что в субботу, 17 августа, на выезде из Сургута в сторону Нефтеюганска произошло ДТП, в котором пострадало два человека. Виновник скрылся с места происшествия.