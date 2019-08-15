​Два рейса из Нижневартовска в Уфу из-за сильного тумана были вынуждены улететь в Казань

Самолеты «Уральских авиалиний» и Utair из Нижневартовска в Уфу, вылетевшие накануне, 14 августа, не смогли сесть в аэропорту назначения из-за сильного тумана. Эту информацию СИА-ПРЕСС подтвердили в справочной службе уфимского аэропорта. Оба рейса были перенаправлены в Казань, но сейчас они уже прибыли в Уфу и за последний час благополучно приземлились.

Сегодня же, 15 августа, произошел крупный инцидент с самолетом «Уральских авиалиний» – A321 из-за попадания птиц в двигатели был вынужден совершить жесткую посадку в поле под Москвой. В итоге пострадали 23 человека, самолет остался относительно целым (двигатели горели, но пожар потушили после эвакуации пассажиров).