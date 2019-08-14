Югорский художник устроил в Москве перформанс, лежа в гробу. Так он высмеял зависимость от гаджетов

Художник из Нижневартовска Артем Мунтян устроил в Москве перформанс «Девиртуализация», высмеивающий зависимость людей от гаджетов и социальных сетей. Для этого он сколотил розовый гроб и лег в него вместе с планшетом возле станции метро Кожуховская. По словам художника, изначально он планировал устроить акцию в районе парка «Музеон», но его не пустили в метро – гроб брать с собой под землю не разрешили.

«Наше общество стоит под угрозой виртуализации пространства. Мы и наши дети подсажены на гаджеты и зависимы от них. Мы разучиваемся общаться, жить в этом реальном мире. Особенно это видно у детей. Они с первых лет уже с планшетом, отними его, и начнется истерика. Предложи поиграться в обычные игрушки – ему это не интересно, он уже в своем мирке интернета, и никто ему не нужен», – объяснил корреспонденту СИА-ПРЕСС подтекст акции Артем Мунтян.

Несмотря на то, что сам он пользуется гаджетами, художник считает необходимым самого себя ограничивать:

«В современном обществе невозможно отказаться полностью от гаджетов, но можно научиться ставить границы. Знать меру. Не зависать круглые сутки в интернете, а выделять на это какое-то количество времени»