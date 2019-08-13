​Предприниматель из Нижневартовска обманными махинациями украл у нефтедобывающей компании 4,8 млн рублей

В Нижневартовске осудили генерального директора ООО «НУАН» за мошенничества в особо крупном размере. Он путем махинаций украл у нефтедобывающей компании 4,8 млн рублей.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что в апреле 2016 года предприятие заключило договор с одной из нефтедобывающей компанией на оказание услуг. Компания «НУАН» получила оплату в размере 3,2 млн рублей, однако своих обязательств по договору не выполнила.

Позднее генеральный директор вновь представил заказчику товарные накладные, которые были подписаны представителем нефтедобывающей компании. Нефтедобывающая компания не заплатила указанную стоимость, после чего злоумышленник решил подать на них в суд. По решению суда, обвиняемому заплатили еще 1,6 млн рублей. Таким образом директор компании «НУАН» незаконным путем получил 4,8 млн рублей.

Нижневартовский городской суд назначил обвиняемому 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, а также штраф в размере 450 тысяч рублей.