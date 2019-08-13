​Рыбаку из Югры грозит штраф в четыре миллиона рублей за три десятка особей ценной рыбы. Это второй крупный штраф за браконьерство за неделю

В Нижневартовском районе инспекторы Рыбоохраны по Югре совместно с полицией задержали мужчину, выловившего 33 особи ценной рыбы, в том числе занесенной в Красную книгу России. Ущерб биологическим ресурсам страны составил почти четыре миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Югре, югорчанина поймали с поличным, когда он грузил выловленную рыбу в свой автомобиль. На месте у него найдено десять особей сибирского осетра — вымирающего вида. Затем у него дома инспекторы нашли еще 23 особи, относящимся к особо ценным породам. Кроме того, у него нашли охотничий порох.

Возбуждены уголовные дела, ведется расследование. Мужчине, помимо необходимости возместить ущерб природным ресурсам, грозит штраф, а также тюремное заключение.

Это второй случай крупного браконьерства на реках Югры за неделю. Недавно вартовчан был оштрафовали на полтора миллиона рублей за 23 рыбы.