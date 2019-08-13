​В Нижневартовске задержали «парфюмерного магната» из Таджикистана

В аэропорту Нижневартовска таможенники задержали гражданина Таджикистана с 306 флаконами различной парфюмерной продукции. С этим добром он прибыл в столицу Самотлора из Худжанда, сообщает портал уральской таможни. Мужчина не декларировал парфюмерию, хотя должен был это сделать по закону.

Пресс-служба Ханты-Мансийской таможни с ссылкой на замначальника службы Алексея Русанова сообщает, что из-за отсутствия декларации товаров возбуждено дело об административном правонарушении. Торговцу из Таджикистана грозит штраф, который будет зависеть от стоимости парфюмерии – от одной второй ее цены до двукратного ее размера. Также продукцию могут конфисковать.