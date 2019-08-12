​За два десятка рыб из Красной книги нижневартовским браконьерам выписали штраф в полтора миллиона рублей

Нижневартовские рыбаки выловили девять осетров и 15 стерлядей. Эти виды рыбы занесены в Красную книгу России, к тому же вылов стерляди запрещен в период нереста. Таким образом мужчины дважды нарушили уголовный кодекс Российской Федерации и получили штраф в полтора миллиона рублей.

Пресс-служба прокуратуры Югры сообщает, что рыбаки сразу же выплатили миллион, по остатку суммы прокурор Нижневартовского района заявил гражданский иск, а уголовные дела направлены в суд для рассмотрения. Им может грозить лишение свободы от одного до двух лет.

Напомним, в Югре началась операция «Осенний нерест», инспекторы Рыбоохраны Югры будут ловить браконьеров вместе с полицией и Рогсвардией