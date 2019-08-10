​В Нижневартовске из ветхого жилья расселят 110 семей

В Нижневартовске снесут восемь ветхих и аварийных домов в районе МЖК. На их месте построят новый жилищный комплекс с тремя многоэтажными домами. Таким образом будут расселены 110 семей.

«В прошлом году из восьми домов – два были признаны аварийными. Они уже расселены. Еще два дома, которые согласно заключенному договору должна расселить администрация города, будут расселены в первом полугодии 2020 года. Жителям оставшихся четырех домов жильё в новых домах предоставит застройщик. Предполагается, что эти граждане новоселье отпразднуют до конца текущего года», – рассказал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Максим Коротаев.

Отметим, что договор на строительство был заключен в 2018 году между застройщиком и городом. Реализация договора рассчитана на семь лет. За это время администрация планирует переселить в новый комплекс людей из других аварийных и ветхих домов города.