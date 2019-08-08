60-летнему нижневартовскому пенсионеру грозит 20 лет тюрьмы за хранение гашиша

Полицейские Нижневартовска арестовали 60-летнего мужчину – у него нашли около 50 грамм гашиша. Пенсионеру грозит до 20 лет лишения свободы.

В пресс-службе нижневартовского УВД сообщили СИА-ПРЕСС, что мужчина ранее не привлекался и сейчас на пенсии.

Как рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС сургутский адвокат Сергей Харь, многое зависит от линии защиты, которую будет выстраивать адвокат пенсионера, и докажет ли он, что мужчина хранил наркотики, чтобы курить их самому. Однако если у полиции есть доказательства, что пенсионер был сбытчиком или дилером, тогда ему вполне может грозить полный срок. Даже со смягчающими обстоятельствами в тюрьме мужчина может провести не меньше восьми лет.

Также адвокат добавил, что люди нередко покупают наркотики в крупных размерах, чтобы обеспечить себя на несколько месяцев и не беспокоиться о преследовании со стороны полиции, ведь не надо ходить за закладками. Но если их в процессе задерживает полиция, то и наказание оказывается суровее.