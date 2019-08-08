16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,0932   EUR  72,8914  

Стало известно, сколько денег потратят на ремонт сгоревшей в Нижневартовске пятиэтажки

На ремонт пятиэтажного дома на улице Спортивная, 5 в Нижневартовске, который в начале июля пострадал от крупного пожара, потратят почти десять миллионов рублей. Соответствующее распоряжение правительства Югры сейчас проходит через общественную экспертизу.

Согласно опубликованному документу, на ремонт уйдет 9,6 миллиона рублей, которые выделит Югорский фонд капитального ремонта. Работы будут включать в себя ремонт теплосетей, систем холодного и горячего водоснабжения, а также электропроводки. Все они пострадали в пожаре. Ремонтом кровли уже занимаются власти муниципалитета, рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС руководитель службы технического заказчика Югорского фонда капитального ремонта Михаил Цепецаунер.

«Насколько я знаю, они сделали половину своих работ. Наши подрядчики тоже уже зашли на объект и занимаются всеми инженерными сетями. Сумма затрат была утверждена с участием всех стороны, в том числе и жильцов. Если что, мы имеем право увеличить расходы еще на 15 процентов. Все работы будут оплачены по факту исполнения. Что касается пострадавших квартир, то сейчас администрация города ведет переговоры с предпринимателями Нижневартовска, чтобы они помогли материально с ремонтом», – объяснил Михаил Цепецаунер.

Все работы должны быть закончены до 30 ноября этого года.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:30, просмотров: 172, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Как и где покупать еду, чтобы не отравиться, не подхватить гепатит или сальмонеллу и вообще выжить // ПАМЯТКА

Как и где покупать еду, чтобы не отравиться, не подхватить гепатит или сальмонеллу и вообще выжить // ПАМЯТКА
Илья Низовских Сегодня в 10:29
264 0
В строительстве кампуса приоритет должен отдаваться самой актуальной проблеме — общежитиям

В строительстве кампуса приоритет должен отдаваться самой актуальной проблеме — общежитиям
Мнение ректора СурГПУ о проекте кампуса в Сургуте
Владислав Засыпкин, ректор СурГПУ Сегодня в 10:19
264 0
​В Сургуте обустроят набережную рядом с университетом уже в этом году

​В Сургуте обустроят набережную рядом с университетом уже в этом году
На реализацию проекта потратят более 40 млн рублей
Анастасия Якупова 07 августа в 18:32
788 2
​Несколько тротуаров в Сургуте разломали ради нацпроекта о «качественных и безопасных дорогах»

​Несколько тротуаров в Сургуте разломали ради нацпроекта о «качественных и безопасных дорогах»
Рассказываем, когда это закончится и какие пешеходные пути на очереди
Илья Низовских 07 августа в 17:42
639 0
Рабочая группа думы Сургута проконтролировала ремонт городских дорог

Рабочая группа думы Сургута проконтролировала ремонт городских дорог

Работы ведутся на улицах Геологической, Республики, Дмитрия Коротчаева, Сибирской и Аэрофлотской
Член рабочей группы по контролю за ремонтом автомобильных дорог, В.С.Гончаров 07 августа в 15:31
590 0
​Сколько сургутских полицейских погибло за историю города?

​Сколько сургутских полицейских погибло за историю города?
Ильмир Ханов стал вторым, кто был убит при исполнении своих обязанностей
Илья Низовских 07 августа в 14:33
776 0
«Песок намывают, да еще за окружные деньги, – разве это не отлично?»

«Песок намывают, да еще за окружные деньги, – разве это не отлично?»
В Сургуте вовсю говорят о строительстве «кампуса». Что это вообще такое и при чем здесь бизнес-семья Кандаковых?
Артем Мазнев 06 августа в 19:17
1412 6
Когда что-либо проектируешь, нужно учитывать не только задачу — построить, но и чтобы удобно было всем окружающим

Когда что-либо проектируешь, нужно учитывать не только задачу — построить, но и чтобы удобно было всем окружающим
Новый автовокзал в Сургуте комфорт у местных жителей только отнимет
Евгений Яровой, сургутянин 06 августа в 15:43
728 1
​Что нужно знать о менингите

​Что нужно знать о менингите
Серозный менингит – одна из распространенных форм заболевания при энтеровирусной инфекции, это воспаление мягкой оболочки головного мозга и скопление под ней серозной жидкости
Екатерина Шишигина, врач-эпидемиолог Няганской городской детской поликлиники 06 августа в 14:25
599 0
Июльская сессия суда над бывшим мэром Сургута Дмитрием Поповым. Самое главное

Июльская сессия суда над бывшим мэром Сургута Дмитрием Поповым. Самое главное
Артем Мазнев 05 августа в 19:36
1820 8
​Дмитрий Лининг: «Цинизм — это признак глупости для патологоанатома. Если врач ведет себя в секционном зале геройски, ему нужно уходить из профессии»

​Дмитрий Лининг: «Цинизм — это признак глупости для патологоанатома. Если врач ведет себя в секционном зале геройски, ему нужно уходить из профессии»
Заведующий патологоанатомическим отделением СОКБ — о страшилках, микроскопах и врачах, которые не лечат
Анастасия Семихатских 05 августа в 16:22
816 1
Как выбрать хороший арбуз

Как выбрать хороший арбуз
Роспотребнадзор на этот счет дал свои рекомендации
Светлана Брюхова 05 августа в 11:24
820 2
Олег Владимиров

Сургут за неделю. Как страшно жить

Итоги недели от постоянного обозревателя СИА-ПРЕСС
Олег Владимиров 04 августа в 15:00
1366 2
Закон и порядок, выпуск 4. Такси только для россиян

Закон и порядок, выпуск 4. Такси только для россиян
Скорее всего, легальных такси станет меньше, и стоить их услуги будут дороже.
Олег Владимиров 04 августа в 12:21
952 3
Итоги международного финансового конгресса и идея доступности финансовых продуктов

Итоги международного финансового конгресса и идея доступности финансовых продуктов
Анна Калугина 02 августа в 15:04
669 1
«Ближайшая перспектива, которая просматривается – это поправки в избирательное законодательство»

«Ближайшая перспектива, которая просматривается – это поправки в избирательное законодательство»
Политолог, заведующая кафедрой политико-правовых дисциплин СурГУ Надежда Ушакова – о причинах протестов оппозиции в Москве и о том, чем всё это закончится
Людмила Осьминкина 02 августа в 13:57
1152 27
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика