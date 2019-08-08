Стало известно, сколько денег потратят на ремонт сгоревшей в Нижневартовске пятиэтажки

На ремонт пятиэтажного дома на улице Спортивная, 5 в Нижневартовске, который в начале июля пострадал от крупного пожара, потратят почти десять миллионов рублей. Соответствующее распоряжение правительства Югры сейчас проходит через общественную экспертизу.

Согласно опубликованному документу, на ремонт уйдет 9,6 миллиона рублей, которые выделит Югорский фонд капитального ремонта. Работы будут включать в себя ремонт теплосетей, систем холодного и горячего водоснабжения, а также электропроводки. Все они пострадали в пожаре. Ремонтом кровли уже занимаются власти муниципалитета, рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС руководитель службы технического заказчика Югорского фонда капитального ремонта Михаил Цепецаунер.

«Насколько я знаю, они сделали половину своих работ. Наши подрядчики тоже уже зашли на объект и занимаются всеми инженерными сетями. Сумма затрат была утверждена с участием всех стороны, в том числе и жильцов. Если что, мы имеем право увеличить расходы еще на 15 процентов. Все работы будут оплачены по факту исполнения. Что касается пострадавших квартир, то сейчас администрация города ведет переговоры с предпринимателями Нижневартовска, чтобы они помогли материально с ремонтом», – объяснил Михаил Цепецаунер.

Все работы должны быть закончены до 30 ноября этого года.