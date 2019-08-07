В соцсетях Нижневартовска распространяли фейк о нападении бездомного с ножом на прохожего

В ночь с 6 на 7 августа в нижневартовских соцсетях появилась информация о том, что бездомный ударил мужчину ножом и сбежал с места преступления. Выехавших на место журналистов телеканала N1 задержал полицейский патруль, который искал подозреваемого. Однако первая новость оказалась вымыслом, а вторая – сильным преувеличением.

В пресс-службе УМВД Нижневартовска корреспонденту СИА-ПРЕСС опровергли информацию о нападении: «Это был фейк». Вторую новость опровергли уже в социальных сетях сами журналисты, которые были якобы задержаны.

Напомним, вчера в сургутских социальных сетях таким же образом распространялась новость о том, что в Сургуте во время ссоры мужчина ударил ножом женщину в голову. Однако и это было сильным преувеличением – удар по голове был, но точно не ножом.