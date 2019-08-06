Блогеру Илье Варламову жалуются на двор-парковку в Нижневартовске

Жители Нижневартовска пожаловались российскому блогеру и урбанисту Илье Варламову на один из дворов города. Соответствующий пост появился в официальной группе Варламова в «Вконтакте». Причиной жалобы стало превращение старого советского двора с зеленью и детскими площадками в парковку.

«В городе Нижневартовске уже третий год идёт марафон благоустройства микрорайонов! Картинка везде одинаковая: старые советские дворики с большими дворами превращают в дворы парковки! Люди пытаются протестовать, но власти умело сталкивают между собой автомобилистов и тех, кто за детские площадки и зелёные зоны. Говорят, договоритесь между собой, вы собственники! В итоге получаем двор-парковку!», – сообщает один из жителей Нижневартовска в посте.

Представитель администрации Нижневартовска написал в ответе к этому посту Варламова о том, что жители сами приняли решение о таком преображении их двора: «Детская площадка есть у другого дома. Все действия, проводимые в рамках марафона благоустройства, проводятся исключительно с согласия жителей. Так, в этом году участвовать в марафоне в этом микрорайоне отказались 11 домов.

Подробную информацию о проведении марафона по каждому из 33 домов мы разместили на портале главы города в разделе «Благоустройство» — «Карта «Марафон благоустройства». Нажимаете на наименование улицы и откроется вкладка с перечнем работ и фотографиями.

Кстати, хотим заметить, Илья, что пару лет назад жители двух домов отказались от участия в «Марафоне благоустройства», однако когда увидели приведенные в порядок дворы соседних домов, отказавшиеся приняли решение все-таки принять участие. Дело добровольное и на усмотрение собственников жилья, поэтому обвинения в том, что кто-то кого-то «сталкивает» не соответствует действительности».

Напомним, что весной Илья Варламов приезжал в Сургут для съемок очередного выпуска своего проекта «Большая Дорога С Мэром». Почитайте интервью, которое блогер дал корреспонденту СИА-ПРЕСС.