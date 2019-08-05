За убийство пяти птиц югорскому охотнику грозит два года тюрьмы

Охотник из города Радужный может сесть в тюрьму на два года за охоту без разрешения. Он убил четырех тетеревов и одного глухаря из охотничьего ружья.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Югры, мужчина охотился в Нижневартовском районе в мае 2019 года. Убийством птиц он нанес ущерб природным ресурсам округа на 58 тысяч рублей, однако этот штраф мужчина уже полностью выплатил. Тем не менее, уголовное дело, возбужденное за незаконную охоту с причинением крупного ущерба, направлено в суд для рассмотрения по существу.