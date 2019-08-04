В Нижневартовске джип наехал на машину полиции

В Нижневартовске утром 4 августа на перекрестке улиц Чапаева и Северная произошло ДТП с участием автомобиля Suzuki и машины полиции. В результате аварии японский автомобиль наехал на полицейский УАЗ двумя колесами. Об этом сообщает городское сообщество «ЧП [В] Нижневартовске» в социальной сети «Вконтакте». По предварительным данным пострадавших в результате ДТП нет. Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в городском УМВД, обстоятельства происшествия сейчас выясняют специалисты.

«Там работают наши сотрудники, выясняют, как все произошло. О результатах мы сообщим позже», – объяснили в пресс-службе УМВД по Нижневартовску.