​Жителя Нижневартовска посадили на полгода за ложное сообщение о терроризме

52-летнего жителя Нижневартовска признали виновным в даче заведомо ложных сведений о намерении взорвать свою квартиру.
«Судом установлено, что в конце декабря 2018 года в вечернее время подсудимый, находясь по адресу своего проживания, осуществил телефонный звонок в Единую диспетчерскую службу и сообщил заведомо ложные сведения о намерении произвести взрыв в своей квартире», – заявили в пресс-службе прокуратуры Югры.
Силовики провели все необходимы проверки, но взрывного устройства не обнаружили.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев.
«Итоги недели СИА-ПРЕСС» с главным редактором Дмитрием Щегловым // ONLINE 2 августа в 11.00