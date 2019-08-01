​Жителя Нижневартовска посадили на полгода за ложное сообщение о терроризме

52-летнего жителя Нижневартовска признали виновным в даче заведомо ложных сведений о намерении взорвать свою квартиру.

«Судом установлено, что в конце декабря 2018 года в вечернее время подсудимый, находясь по адресу своего проживания, осуществил телефонный звонок в Единую диспетчерскую службу и сообщил заведомо ложные сведения о намерении произвести взрыв в своей квартире», – заявили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Силовики провели все необходимы проверки, но взрывного устройства не обнаружили.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев.