​На трассе «Сургут – Нижневартовск» в ДТП погиб человек

Накануне вечером в Нижневартовском районе на 181 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» произошло ДТП с летальным исходом.
«По предварительным данным, 40-летний мужчина, управляющий автомобилем «Урал», не справился с управлением», – рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД по Югре.
В итоге автомобиль съехал с дороги в кювет, где перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Напомним, что 30 июля на трассе Нижневартовск-Сургут произошло ДТП, в котором погибла женщина.
«Итоги недели СИА-ПРЕСС» с главным редактором Дмитрием Щегловым // ONLINE 2 августа в 11.00