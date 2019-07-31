​Югорчанин подал в суд, чтобы его взяли в армию

Житель Нижневартовска через суд добился призыва в армию. В материалах дела городского суда сообщается, что молодой человек обратился с иском в отношении военного комиссариата. Парень заявил, что его призвали на военную службу, после чего он успешно прошел медкомиссию, однако в ряды вооруженных сил его так и не направили. Вартовчан посчитал, что таким образом были нарушены его права. Сотрудники комиссариата мотивировали свои действия тем, что в плане не предусмотрены призывники, имеющие приводы в полицию, погашенную судимость или ранее обвиняемые в уголовном преступлении. Жителю Югры пояснили, что его вызовут в комиссариат, чтобы решить вопрос.

«Суд пришел к выводу, что отказ в направлении к месту прохождения военной службы является незаконным и нарушающим права истца, поскольку в результате незаконных действий комиссариата затягивается начало, а соответственно и окончание срока военной службы», — пояснили специалисты суда.