В Нижневартовске в августе стартуют сезонные выставки

С середины августа в Нижневартовске начнутся выставки сельхозпродукции. Мэрия приглашает принять в них участие организации, индивидуальных предпринимателей, фермерские хозяйства.
Участники должны стоять на налоговом учёте и производить продукцию в сферах агропромышленного комплекса. Также допускаются представители розничной торговли продовольственными товарами, имеющие стационарные объекты общественного питания в Нижневартовске.
Для участия в выставке претенденту необходимо подать в управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города заявку и согласие на обработку персональных данных. Участие в выставке бесплатное.
Выставки будут проходить с 17 августа до 15 сентября по субботам и воскресеньям.
Приём заявок продлиться до 9 августа по адресу: город Нижневартовск, улица Маршала Жукова, 38а, кабинеты №72,74 или по адресу электронной почты: oprak@n-vartovsk.ru.
Дополнительная информация по телефонам: (3466) 29-11-15, 27-25-75.