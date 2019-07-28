В Нижневартовске в августе стартуют сезонные выставки

С середины августа в Нижневартовске начнутся выставки сельхозпродукции. Мэрия приглашает принять в них участие организации, индивидуальных предпринимателей, фермерские хозяйства.

Участники должны стоять на налоговом учёте и производить продукцию в сферах агропромышленного комплекса. Также допускаются представители розничной торговли продовольственными товарами, имеющие стационарные объекты общественного питания в Нижневартовске.

Для участия в выставке претенденту необходимо подать в управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города заявку и согласие на обработку персональных данных. Участие в выставке бесплатное.

Выставки будут проходить с 17 августа до 15 сентября по субботам и воскресеньям.

Приём заявок продлиться до 9 августа по адресу: город Нижневартовск, улица Маршала Жукова, 38а, кабинеты №72,74 или по адресу электронной почты: oprak@n-vartovsk.ru.

Дополнительная информация по телефонам: (3466) 29-11-15, 27-25-75.