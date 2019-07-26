​В Нижневартовске задержали женщину с крупной партией наркотиков. Торговец тоже найден

В Нижневартовске суд признал виновной за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере местную жительницу. Сотрудники УМВД города в апреле этого года дважды задерживали женщину с запрещенными веществами массой 1 и 114 грамм. Следствие установило, что она купила наркотики через закладки для личного пользования.

Женщину приговорили к четырем годам десяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

При этом, сотрудниками полиции уже был найден торговец, у которого вартовчанка приобрела наркотические средства. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры. В отношении наркосбытчика возбуждено уголовное дело, оно находится в производстве местного УМВД.