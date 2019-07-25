Сгоревшую в Нижневартовске пятиэтажку в срочном порядке отремонтирует окружной фонд капремонта

Пятиэтажный дом в Нижневартовске на улице Спортивная, 5а, пострадавший от пожара в начале июля, отремонтирует окружной фонд капремонта вне планового графика. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Югры Натальи Комаровой с жителями дома, которая прошла в Нижневартовске. По ее итогам, директор Югорского фонда капремонта Елена Дарибабина сообщила, что сейчас готовится документация для проведения дополнительных внеплановых работ в этом доме. К ним относится восстановление систем электро- и водоснабжения. В пресс-службе фонда капремонта корреспонденту СИА-ПРЕСС оперативно дать комментарий о ремонте здания не смогли – на звонки никто не ответил.

Напомним, что пожар в пятиэтажном доме на улице Спортивная, 5а произошел 1 июля. Загорелась кровля здания, после чего огонь перекинулся внутрь, в результате чего полностью выгорело шесть квартир. Их восстановят за счет муниципалитета.