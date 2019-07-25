Вартовчанин отдал мошенникам 26 тысяч рублей в попытках сводить незнакомку в кино

Житель Нижневартовска пытался оформить бронь в частном кинотеатре, чтобы попасть на свидание с девушкой, с которой он познакомился в социальных сетях, однако сайт кинотеатра оказался уловкой мошенников. 37-летний вартовчанин потерял 26 тысяч рублей и обратился в полицию.

По сообщению УМВД Югры, в начале июля мужчина купил билеты по предложению новой знакомой. На сайте он также приобрел еду – фрукты и напитки –, но девушка убедила его отказаться от лишних трат. Администратор сайта сказал, что для отмены брони нужно заплатить аванс в пять тысяч рублей, однако деньги обязательно вернутся заказчику.

Вартовчанин заплатил, но деньги не пришли на счет кинотеатра. Тогда мужчина отправил деньги еще раз. Он осознал, что его обманули, когда повторил оплату в пятый раз. Затем сайт исчез.

В УМВД Нижневартовска корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали, что мужчина не знает, как выглядит пригласившая его в кино девушка. Продолжилось ли их общение не уточняется.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.