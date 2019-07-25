​Двое жителей Югры попытались украсть 24 тонны нефти

Двое жителей Нижневартовского района задержаны сотрудниками полиции. Их подозревают в попытке украсть нефть из действующего нефтепровода.

Силовики задержали злоумышленников, когда они закачивали углеводородное сырье через систему шлангов в емкость автоцистерны.

«Предварительная сумма ущерба составила более 470 тысяч рублей. Злоумышленникам удалось слить более 24 тонн нефтепродуктов», – сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.