Следственный комитет Югры расследует дело о захоронении опасных химических отходов в Нижневартовском районе. Об этом сообщает сайт окружного СК. Место незаконного складирования отходов четвертого класса опасности – нефтешлама и бурового шлама – было обнаружено в водоохранной зоне реки Вах. Во вторник, 23 июля, сотрудники Следственного отдела по Нижневартовску и специалисты Росприроднадзора взяли пробы почвы, чтобы выяснить тот объем опасных химических соединений, который уже попал в землю. Сейчас следователи выясняют, кто захоронил экологические отходы рядом с рекой и какой ущерб нанесен окружающей среде. Других подробностей о деле пока выяснить не удалось — в окружном Росприроднадзоре и Следственном комитете по Югре оперативно не ответили на звонки редакции.
В Нижневартовске следователи ищут нефтяников, захоронивших опасные отходы рядом с крупной рекой
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