​Двое друзей из Нижневартовска похитили человека, пытаясь отомстить

В Югре суд признал виновными в похищении человека двух жителей Нижневартовска. В ходе следствия специалисты выяснили, что в январе 2019 года к одному из подсудимых обратилась знакомая и рассказала, что ее избила подруга, муж которой подстрекал девушек к конфликту. «Через несколько дней молодой человек и его друг подъехали к дому потерпевшего, которого под предлогом разговора из-за произошедшего конфликта поместили в свой автомобиль и, угрожая сигнальным револьвером, увезли за город. Там, в деревянной хижине, мужчине связали руки скотчем и удерживали несколько часов. Также с целью подавления воли к сопротивлению один из подсудимых выстрелил в сторону потерпевшего из сигнального револьвера», — заявили специалисты следственного комитета Югры.

Отмечается, что мужчин признали виновными в похищении, им назначены наказания в виде пяти с половиной лет лишения свободы и шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с осужденных 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда для потерпевшего.