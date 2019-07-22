​В Нижневартовске задержали закладчиков наркотиков, приехавших на «заработки»

Полицейские Нижневартовска задержали молодых людей 1997 года рождения, они подозреваются в распространении наркотиков. Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД Югры, задержание произошло 19 июля вечером, подозреваемые действовали по отдельности.
У всех троих при обыске были найдены наркотические вещества в свертках. Также полиция обыскала подъезды, около которых были арестованы подозреваемые, там тоже удалось найти закладки. Суммарно изъято 18 свертков общей массой почти 24 грамма.
Установлено, что задержанные не были жителями Югры – они приехали в округ на заработки.
На молодых людей заведены уголовные дела, каждому из них грозит до 15 лет лишения свободы. На время следствия подозреваемые будут находиться под арестом.
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