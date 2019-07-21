Стали известны подробности пожара в администрации Нижневартовска

Пожар в здании городской администрации Нижневартовска, который произошел ночью 21 июля, был вызван нештатной работой электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба 5-го отряда федеральной противопожарной службы (ОФПС), сотрудники которого принимали участие в тушении.

«Примерно в 01:30 поступило сообщение о пожаре в административном здании № 24 по улице Таёжная. По прибытию подразделений пожарной охраны было обнаружено возгорание в электрощите. Пожар был ликвидирован подразделением 5 ОФПС. В результате возгорания была повреждена электропроводка, защитные устройства отключения, расположенные в щите. Причиной стало аварийная работа электрооборудования», – рассказали СИА-ПРЕСС в пресс-службе 5-го ОФПС.