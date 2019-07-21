В Нижневартовске горело здание городской администрации

В Нижневартовске 21 июля ночью около 01:30 произошел пожар в здании городской администрации, сообщает Znak.com. В тушении принимали участие 21 пожарный и пять единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 01:53. По словам представителей югорского МЧС, погибших пострадавших в результате происшествия нет. Причины пожара пока неизвестны, их будут устанавливать в ходе расследования.

По информации телеграм-канала «Сейчас. Нижневартовск», возгорание произошло в подвальном помещении здания, где расположен небольшой архив.

Напомним, что 1 июля в Нижневартовске произошел крупный пожар в одной из пятиэтажек города.