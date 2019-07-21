Нижневартовск накрыл дым от лесных пожаров в Красноярском крае

Дым от пожаров в Красноярском крае дошел до Нижневартовска. На запах гари и дымку на улицах жители города жалуются в социальных сетях. В Красноярском крае на утро 17 июля было зафиксировано 96 лесных пожаров общей площадью почти 250 тысяч гектар. Тушением занимаются около 1000 человек и более 60 единиц техники. В большинстве случае причиной пожаров стали грозы.

В связи с задымлением жителям Нижневартовска напоминают о правилах поведения при появлении смога. В частности, рекомендуют сократить физическую активность, не пользоваться транспортом, использовать марлевые маски и не открывать окна ночью и утром.