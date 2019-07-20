«Робин Гуд» из Нижневартовска украл с дачи детские игрушки, чтобы передать их в детский дом

42-летний вартовчанин пролез на дачный участок одного из садово-огороднических товариществ и украл только две вещи: коробку с детскими игрушками и торговую палатку.

«Полицейским мужчина пояснил, что совершил кражу из добрых побуждений. Он хотел передать игрушки ребятам из детского дома», — рассказывают в пресс-службе управления МВД России по Югре. Похищенное добро злоумышленник спрятал в своем гараже.

Уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в помещение). Установлено, что подозреваемый ранее имел проблемы с законом.