​В Нижневартовске мужчина вырвал из земли знак «Парковка для инвалидов» и выбросил в мусорный бак

В Нижневартовске мужчина, находясь на территории парковки жилого дома, вырвал из земли дорожный знак «Парковка для инвалидов» и выбросил его в мусорный бак. Видео, где зафиксирован инцидент, появилось в местном сообществе «Городской информационный портал Нижневартовска».

«Вот как у нас в Нижневартовске избавляются от знаков для инвалидов. Такого я еще не видел. Нет знаков – нет штрафов», –– отметили авторы видео.

Многие пользователи сети весьма иронично отнеслись к данному поступку: «Не, а че вы удивляетесь? Мест парковочных не было может, человек же не поставит ее [машину] в воздухе?».

Корреспондент СИА-ПРЕСС попытался связаться с отделом ГИБДД Нижневартовска, но на звонки редакции специалисты не ответили.