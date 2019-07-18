В Нижневартовске служебная собака нашла в лесу бабушку

В УМВД России по Нижневартовску обратились родственники 77-летней женщины, которая ушла со своего дачного участка в СОТ «Буровик 81» и потерялась. По сообщению семьи, она страдает потерей памяти и может нуждаться в помощи врачей.

На протяжении двух дней полицейские, волонтеры и просто неравнодушные вартовчане искали бабушку по всему дачному массиву, в огородах и на заброшенных участках. Найти не смогли и привлекли к помощи кинологическую службу и специально обученных собак. В итоге женщину нашел полицейский пес Райфер. Он убежал на несколько километров от дачного кооператива и обнаружил пенсионерку в лесополосе.

Вартовчанке оказали медицинскую помощь и вернули к родственникам, как сообщили в пресс-службе ее жизни ничего не угрожает.

СИА-ПРЕСС напоминает: в летние жарки дни пожилым людям опасно долгое время оставаться на солнцепеке без воды. Если вы обнаружили потерявшегося пожилого человека, сообщите об этом по телефону 112 или в службу соцзащиты. В Сургуте можно обратиться напрямую к начальнику отдела реализации социальных программ по номеру 8(3462)52-98-30.