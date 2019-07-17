Судебные приставы Югры рассказали о взыскании у строительной компании долга по зарплате на почти миллиард рублей. Оказалось, что все не так масштабно

Судебные приставы Югры взыскали с нижневартовской строительной компании «Редан» долги по зарплате работников. Как сообщили в пресс-службе ведомства корреспонденту СИА-ПРЕСС, сумма взыскания составила 990 миллионов рублей. Специалисты отметила, что заработную плату в полном объеме сейчас выплатили 21 сотруднику предприятия.

Однако руководство строительной компании в беседе с редакцией заявило, что в общем изъятая у них сумма не превышает одного миллиона рублей, а в сведениях, которые приставы сообщают СМИ, содержится ошибка. «Сумма около миллиона рублей изъята. Это была текущая задолженность. Все было согласованно с администрацией города Нижневартовска и прокуратурой. Дело в том, что после Нового года у заказчика были серьезные изменения по поводу приемки выполненных работу, поэтому большая отсрочка по оплате выполненных работ и была, — пояснила корреспонденту СИА-ПРЕСС начальник организационно-правового отдела компании «Редан» Юлия Васюта. — Приставы все забрали, ограничили пользование счетами компании, соответственно не было возможности выплачивать заработную плату работникам. Поэтому было принято решение, выплатить текущую зарплату через комиссию по трудовым спорам, с помощью изъятия средств с депозитного счета».

При этом, жители Нижневартовска жалуются в сети на трудовые условия, которые создают руководители фирмы, а также на невыплату (или неполную выплату) заработных плат.

Отметим, что компания «Редан» занимается строительством промышленных объектов в Нижневартовске. В числе рабочих объектов предприятия — обустройство Самотлорского и Орехово-Ермаковского месторождений, а также множества кустовых площадок. В общем фирма работает в Югре порядка 20 лет.