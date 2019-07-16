Уроженцев Кемеровской области в Югре обвиняют в продаже крупной партии наркотиков

Прокуратура Нижневартовского района утвердила обвинение в отношении двух кемеровчан. Им вменяют продажу наркотиков в крупном размере, совершенную группой лиц.

По версии следствия, обвиняемые получали прибыль с распространения наркотиков через «закладки». Источник, поставляющий им вещества для продажи, неизвестен.

Полиция задержала кемеровчан в то время, как они делали одну из многочисленных «закладок» с 491 граммом запрещенных веществ на руках.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей в ожидании суда. Им грозит срок до 20 лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей. В разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС представители прокуратуры Нижневартовского района от комментариев воздержались.