В Нижневартовске отменят один из городских маршрутов

В Нижневартовске с 15 июля временно перестанет работать маршрутка №10К «ПАТП №2 – ул. Героев Самотлора, дом №30» будет временно прекращена. Основанием послужило заявление перевозчика.

Городские власти предлагают вартовчанам пользоваться муниципальным транспортом аналогичного маршрута №10 «ПАТП №2 – авторынок», который будет работать без изменений.

Информация о расписании движения маршрута размещена на официальном сайте города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в рубрике «Информация для граждан» в разделе «Транспорт и связь». Получит информацию о движении транспорта можно через мобильное приложение «Умный транспорт».