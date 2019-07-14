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В Нижневартовске отменят один из городских маршрутов

В Нижневартовске с 15 июля временно перестанет работать маршрутка №10К «ПАТП №2 – ул. Героев Самотлора, дом №30» будет временно прекращена. Основанием послужило заявление перевозчика.

Городские власти предлагают вартовчанам пользоваться муниципальным транспортом аналогичного маршрута №10 «ПАТП №2 – авторынок», который будет работать без изменений.

Информация о расписании движения маршрута размещена на официальном сайте города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в рубрике «Информация для граждан» в разделе «Транспорт и связь». Получит информацию о движении транспорта можно через мобильное приложение «Умный транспорт».


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Сегодня в 15:33, просмотров: 605, комментариев: 0


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