​Администрация Нижневартовска прокомментировала строительство храма в центре города

Администрация Нижневартовска прислала ответ на запрос редакции ИА СИА-ПРЕСС, касательно строительства храма в мкрн «8А». Вартовчане считают, что создание религиозного объекта не только не актуально для муниципалитета, но и небезопасно для жителей близлежащий домов. Они остерегаются соседства с крупной стройкой, из-за возможного обрушения собственного жилья.

На вопрос, опасно ли строить церковь на данной территории и подтверждают ли это необходимые экспертизы, а также другие документы, директор департамента строительства администрации Нижневартовска Алексей Ракитский напрямую не ответил. «Вопрос о необходимости проведения таких исследований требует дополнительного обсуждения и принятия решения», — заявил чиновник в ответе на запрос корреспондента СИА-ПРЕСС.

Кроме того, директор департамента сначала отмечал, что на общественных слушаниях, которые проходили в городе, вопрос строительства объектов не являлся темой и не рассматривался. «Темой публичных слушаний являлось рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки. Решения рассматриваемого проекта касались территориальных зон и их градостроительных регламентов. Вопрос строительства объектов не являлся темой публичных слушаний и не рассматривался, — пояснил Ракитский. —

Тем не менее, на публичных слушаниях по проекту Правил жителями высказаны предложения о размещении на данной территории объектов образования, сквера».

При этом, сами жители Нижневартовска подчеркивали, что обустройство парковой зоны предлагалось ими в ходе публичных слушаний. В интервью СИА-ПРЕСС пресс-секретарь застройщика, Ханты-Мансийской митрополии диакон Антоний Долгушин также отметил, что рассматривались разные варианты размещения объектов на территории мкрн «8А», вартовчане высказывали свое мнение устно и письменно.

Примечательно, что вопрос со строительством церкви на данный момент нельзя считать закрытым. По словам представителя администрации, православная организация до сегодняшнего времени не обращалась в мэрию по выдаче разрешения на строительство.

Также в официальном ответе отмечается, что мнение об устройстве, в том числе, городского сквера принято к реализации. «Учитывая фактическое размещение территории в центре города на пересечении основных городских магистралей улиц Ленина и Чапаева, данное предложение является хорошим решением вопроса об использовании территорий в границах планировочного квартала», — говорят чиновники, уточняя, что генплане города планируются изменения.

СИА-ПРЕСС будет следить за развитием ситуации.

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