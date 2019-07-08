​На опасных перекрестках Нижневартовска станет больше видеокамер 

Департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска увеличит количество камер на перекрестках с повышенным риском ДТП. Особое внимание департамент уделил местам, где случались аварии с пострадавшими.

Это такие улицы, как Интернациональная и Зимняя. За 2018 год здесь произошло три ДТП, и четыре человека пострадали. Также камеры установят на перекрестке улиц Мира и Кузоваткина. В этом месте пострадали пять человек в трех авариях.

Департаменту предстоит много работы: необходимо подобрать современное оборудование видеофиксации, устойчивое к низким температурам. На проект собираются потратить более 32 миллионов рублей. А монтаж завершить к концу года.