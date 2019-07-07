В Нижневартовске собирают деньги на оборудование для недоношенных детей

Нижневартовская общественная организация «Центр Поддержки Семьи» собирает средства на оборудование для недоношенных детей и их родителей. Его планируют установить в отделение реанимации новорождённых Нижневартовска.

В частности, там требуются восемь кресел для обеспечения возможности продолжительного пребывания мамы и/или папы с ребёнком на руках.

Это оборудование ускорит реабилитацию детей быстрее, позволит активнее набирать вес и поскорее выписаться из медицинского учреждения домой или быть переведенным в отделение патологии для осуществления дальнейшей терапии.

Ознакомиться подробнее с проектом и поддержать его можно по ссылке - https://planeta.ru/campaigns/teploeserdce_nv.