В Нижневартовске собирают деньги на оборудование для недоношенных детей

Нижневартовская общественная организация «Центр Поддержки Семьи» собирает средства на оборудование для недоношенных детей и их родителей. Его планируют установить в отделение реанимации новорождённых Нижневартовска.
В частности, там требуются восемь кресел для обеспечения возможности продолжительного пребывания мамы и/или папы с ребёнком на руках.
Это оборудование ускорит реабилитацию детей быстрее, позволит активнее набирать вес и поскорее выписаться из медицинского учреждения домой или быть переведенным в отделение патологии для осуществления дальнейшей терапии.
Ознакомиться подробнее с проектом и поддержать его можно по ссылке - https://planeta.ru/campaigns/teploeserdce_nv.
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