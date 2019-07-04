​Жители Нижневартовска подают в суд на Ханты-Мансийскую митрополию из-за строительства церкви

Жители Нижневартовска готовят документы для обращения в суд на Ханты-Мансийскую митрополию. Горожане переживают за собственную безопасность — по их словам, строительство храма в мкрн 8А, которое начала религиозная организация, небезопасно. Вартовчане считают, что масштабное строительство может привести к обрушению домов, расположенных в нескольких десятках метров от площадки. Общественники пытались повлиять на решение о возведении церкви в непосредственной близости к жилым домам, организуя протестные акции и отправляя обращения к президенту России Владимиру Путину, однако такие меры не принесли результата.

«В прошлом году были и протесты и обращения. В этом году мы обращались к президенту, он направил письма губернатору Югры Наталье Комаровой, но содержательных ответов не получили, — рассказала жительница дома в 8А микрорайоне корреспонденту СИА-ПРЕСС. — Проект храма обсуждался в городе в ходе публичных слушаний, насколько мне известно, предлагали вместо церкви большой парк, но наши власти сказали, денег на него нет».

В ответе заместителя губернатора округа Андрея Зобницева на обращение вартовчан (документ имеется в распоряжении редакции — прим.авт.) сказано, что размещение храма не противоречит генеральному плану города, а митрополия работает над проектом и планирует строительство за счет собственных средств. Информацию о том, безопасно ли строительство объекта Зобницев на прямую не подтвердил, но заявил, что для выдачи разрешения на строительство необходимы документы, в том числе заключение экспертизы на проектно-сметную документацию, и в случае нарушения норм проектирования в документацию внесят изменения.

«Дополнительно сообщаю, что в период проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска жителями города высказывались мнения о размещении культового объекта на данной территории. Большинство мнений, в том числе поступивших в письменном виде, «за» размещение религиозного объекта», — отметил заместитель главы региона.

Получить оперативный комментарий от администрации Нижневартовска ИА СИА-ПРЕСС не удалось. В пресс-службе местной мэрии обещали подготовить официальный комментарий в ближайшее время.

В беседе с корреспондентом издания пресс-секретарь Ханты-Мансийской митрополии подтвердил, что строительство ведется за счет пожертвований. Также представители религиозной организации обещали скоро предоставить подробную информацию по вопросам строительства.